Чем опасен секс при погодных аномалиях

Сильная жара даже молодым и здоровым людям дается тяжело. Что уж говорить о пожилых или тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Когда за окном выше тридцать градусов тепла, даже пребыванием на улице не стоит злоупотреблять. И вообще считается, что в такую пору надо делать меньше движений, и уже точно никак и никуда не спешить. Так что, людям в возрасте и с проблемами здоровья врач-кардиолог Филипп Кузьменко рекомендует воздержаться от интимной жизни.

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По словам доктора, тело человека примерно на треть состоит из воды. Когда мы потеем в жару, то пот берется из тела и уменьшает этот процент, то есть мы теряем воду.

В это время у нас густеет кровь, что особенно свойственно людям с проблемами сердца. Если в такие моменты еще и очень серьезно напрячь организм на какие-то движения, например, занятие сексом, это действительно может закончиться летальным исходом. Увы, такие случаи уже бывали.

Ведь половой акт – это достаточно серьезная физическая нагрузка, и ее в целом людям в возрасте или с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует дозировать.

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Бесспорно, сидеть на голодном пайке, если очень хочется, не обязательно. Однако, специалист рекомендует для интима выбирать не самое жаркое время, прохладное проветриваемое помещение. И вообще в сильную жару не только пожилым и больным, но и все остальным рекомендуется подходить к сексу без фанатизма.

Даже молодой организм может дать сбой, если человек привык к активной половой жизни. А тут невероятная жара, духота. Пот уходит «килограммами». К тому же, чего греха таить, часто прелюдией к любви бывает алкоголь, которые расширяет сосуды, и пик любых физических упражнениях еще больше заставляет потеть.

В лучшем случае, человек после такого секса чувствует усталость, дискомфорт и даже стресс. Не говоря уже о том, что когда организм на пределе, удовольствия от такого соития получаешь немного.

«Если вам жарко, но организм требует любви, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы», - советует врач.

В любом случае, даже здоровые люди после сорока отчасти могут относиться к группам риска. Ибо, их внутренние органы и кровообращение уже не те, что были 15-20 лет назад. При обычной жизни это не всегда заметно. Но в жару да во время секса может произойти любой сбой.