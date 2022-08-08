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51 минуту назад

Какие продукты вредят эмали зубов?

Вести Подмосковья

Здоровье зубов определяется продуктами, которые мы употребляем в пищу. При этом от некоторой еды нужно отказаться, так как она убивает улыбку. Основных врагов зубов в беседе с Лайфом назвала врач-стоматолог Натэла Ломакина.

Какие продукты вредят эмали зубов?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Например, постоянное употребление газированной сладкой воды может привести к большим проблемам с зубами. Ведь газированные напитки содержат сахар и химические красители, вредные для здоровья зубов, отметила Натэла Ломакина.

Многие люди очень любят маринованные овощи – помидоры, огурцы, чеснок. Но содержащийся в маринадах уксус крайне негативно влияет на состояние зубной эмали. Поэтому употреблять подобные продукты в пищу следует с осторожностью, а после еды полоскать рот, не допускать, чтобы части маринованных овощей застревали в зубах.

Высокая кислотность некоторых фруктов и изготовляемых из них натуральных соков также может нанести вред зубам. Хотя многие фрукты полезны организму в целом, зубам они вредят. Поэтому ежедневно есть эти фрукты и пить соки из них нельзя. К таким фруктам относятся апельсины, лимоны, ананасы, кислые яблоки, грейпфруты.

Опасными для зубов могут быть и каши на молоке. Их вязкость влечет за собой неблагоприятные последствия для здоровья зубов.

Различные сухофрукты (чернослив, курага, кумкват и другие) считаются полезной вегетарианской пищей. Но они также способны оказывать негативное влияние на состояние зубов. Части сухофруктов застревают между зубами, разрушая эмаль. Помимо прочего, содержащийся в них сахар тоже плохо влияет на состояние зубов и ротовой полости.

Здоровье,
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