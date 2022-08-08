Раскрыт самый вредный для здоровья способ приготовления овощей

Овощи, безусловно, очень полезны для здоровья. Они улучшают зрение, состояние кожи, костей, сердца. Но всё это ещё зависит от того, как их готовить.

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Дипломированный диетолог Молли Хембри отмечает, что один из худших способов приготовления овощей, - жарить их.

Так, в одной чашке жареной либо тушёной брокколи (85 г) содержится 279 мг натрия. При этом специалисты рекомендуют в сутки потреблять не более 2300 мг натрия. Это значит, что, съев совсем немного жареной брокколи, вы получаете примерно 12 процентов дневной нормы этого вещества.

Также большое количество исследований показывает, что употребление жареной пищи может в целом навредить здоровью. К примеру в исследовании, опубликованном в British Medical Journal, говорится, что если часто есть жареную пищу, то это повышает вероятность смерти от всех причин, а также смерти от болезней сердца у женщин.

Согласно научной работе, результаты которой опубликованы в издании Nutrients, употребление жареных блюд несколько раз в неделю может увеличить риск развития сердечной недостаточности, диабета второго типа, гипертонии, ожирения.

Исследование 2021 года при этом связывает употребление жареных продуктов с высоким риском появления опасных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.