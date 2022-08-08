Врач предупредил об опасности чайных пакетиков

Чайные пакетики используются многими россиянами ежедневно. Врач-эндокринолог Дарья Гусакова рассказала, чем это может грозить.

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Из исследования, опубликованного Американским химическим обществом ASC, следует, что заваривание одного пластикового пакетика чая при температуре 95 °C высвобождает примерно 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика – полиэтиленфталата и нейлона в чашку напитка.

Дарья Гусакова отметила, что это касается абсолютно всех пакетиков с чаем. И нейлоновых пирамидок, и «бумажных» пакетиков.

«Дело в том, что по-настоящему бумажных пакетиков с чаем не существует. Бумажные пакетики состоят из древесных волокон максимум на 75 % с небольшим добавлением волокон растения абака, а остальное – термопластичное волокно (около 20 %). Именно благодаря ему пакетик не размокает в кипятке, как обычная салфетка», – объяснила врач.

По ее словам, нейлоновые пирамидки и «бумажные» пакетики содержат в составе не только микропластик, но и токсины, в частности пестицид – эпихлоргидрин. Последний при нагревании становится более активным.

«Частицы микропластика диаметром до 150 микрон проникают сквозь стенки кишечника во внутренние органы, в кровь сквозь клеточные мембраны. В результате возможны повреждения эндокринной системы, генетические мутации, развитие опухолей, фиброзы, разрушение тканей, бесплодие», – предупредила Гусакова.