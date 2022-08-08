Восемь продуктов, поддерживающих иммунитет

Есть продукты, которые при регулярном употреблении могут помочь укрепить иммунную систему и справиться с болезнями. О них пишет турецкое издание En Son Haber.
Поддерживать иммунитет очень важно, так как это помогает защититься от самых разных недугов. Определённую роль в этом процессе может сыграть и питание. К примеру, существуют продукты, укрепляющие иммунную систему. О них - ниже.
Чёрный тмин. Вы можете в течение дня употреблять всего одну чайную ложку этого продукта, запивая его водой. Это позволит улучшить пищеварение и работу нервной системы.
Оливковое масло. Всего одна столовая ложка такого масла в день благотворно скажется на работе кишечника и головного мозга.
Масло чёрного тмина. Оно помогает укрепить волосы и очистить кожу.
Сушёный инжир. Его нужно при этом вымочить в оливковом масле. Последнее способствует укреплению иммунитета и очищению организма от вирусов.
Изюм. Этот продукт специалисты советуют есть тем, кто сталкивается с забывчивостью. Он помогает улучшить работу мозга и в целом укрепляет нервную систему.
Вода. Рекомендуется выпивать 2,5-3 литра воды в сутки.
Яблоки. Если их есть регулярно, то они наладят работу кишечника и желудка.
Турецкий кофе. Этот напиток улучшает обмен веществ и помогает клеткам организма обновляться.
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