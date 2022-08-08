Восемь продуктов, поддерживающих иммунитет

Есть продукты, которые при регулярном употреблении могут помочь укрепить иммунную систему и справиться с болезнями. О них пишет турецкое издание En Son Haber.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Поддерживать иммунитет очень важно, так как это помогает защититься от самых разных недугов. Определённую роль в этом процессе может сыграть и питание. К примеру, существуют продукты, укрепляющие иммунную систему. О них - ниже.

Чёрный тмин. Вы можете в течение дня употреблять всего одну чайную ложку этого продукта, запивая его водой. Это позволит улучшить пищеварение и работу нервной системы.

Оливковое масло. Всего одна столовая ложка такого масла в день благотворно скажется на работе кишечника и головного мозга.

Масло чёрного тмина. Оно помогает укрепить волосы и очистить кожу.

Сушёный инжир. Его нужно при этом вымочить в оливковом масле. Последнее способствует укреплению иммунитета и очищению организма от вирусов.

Изюм. Этот продукт специалисты советуют есть тем, кто сталкивается с забывчивостью. Он помогает улучшить работу мозга и в целом укрепляет нервную систему.

Вода. Рекомендуется выпивать 2,5-3 литра воды в сутки.

Яблоки. Если их есть регулярно, то они наладят работу кишечника и желудка.

Турецкий кофе. Этот напиток улучшает обмен веществ и помогает клеткам организма обновляться.