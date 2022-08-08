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1 час назад

Гинекологи назвали опасные симптомы преэклампсии

Letidor.ru

Преэклампсия имеет отдаленные последствия как для матери, так и для плода. Опасность этого осложнения состоит в том, что оно не излечивается полностью после завершения беременности. У женщин, перенесших ПЭ, повышен риск развития гипертензии, диабета, ишемической болезни сердца, инсульта и даже онкологических заболеваний. Подробности читайте в нашей новости.

Гинекологи назвали опасные симптомы преэклампсии
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о том, чем опасна преэклампсия и как ее распознать. Главными симптомами заболевания могут являться повышенное артериальное давление, потеря белка в моче выше нормы, сильные отеки.

Кроме того могут быть: боль в груди, боли в области плечевого пояса или в правой верхней части живота, головная боль, шум в ушах, одышка, ощущение нехватки воздуха, судороги,

— авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство».

Причинами преэклампсии также может быть неправильное формирование сосудов, участвующих в обменных процессах между будущей матерью и плодом.

Патология нарушает функции жизненно важных органов и систем, таких как почки, печень, головной̆ мозг и плацента и может привести к инвалидизации и гибели женщины.

Здоровье,
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