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1 час назад

Врач рассказала, какие продукты улучшают работу мозга после 60 лет

Москва24

Людям старше 60 лет важно включить в свой рацион жирные кислоты для поддержания когнитивных функций. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Какие продукты улучшают работу мозга после 60 лет
Фото: m24.rum24.ru

"Это омега-6 и омега-3. Особую ценность представляет омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в рыбе жирных сортов – лососевые, сельдь, скумбрия",

– объясняет специалист.

Еще омега-3 содержится в растительных маслах, например в льняном, соевом, в некоторых орехах, например грецких. Для поддержания мозговой активности также важен витамин D. Его источником тоже могут стать различные масла.

– Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

По словам диетолога, работу мозга в том числе улучшает и йод.

"Для этого можно использовать йодированную соль. В целом даже порядка пяти граммов в день будет достаточно для того, чтобы человек получал норму по йоду",

– отметила Круглова.

В рационе пожилых людей также должны быть витамины группы B, продолжила врач.

"Они содержатся в цельнозерновых продуктах. Это может быть гречневая крупа, хлеб грубого помола, необработанный рис – бурый или коричневый",

– советует она.

Также важны животные продукты, которые содержат витамин B12. Это могут быть молочка, яйца, рыба.

– Наталья Круглова, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Помимо правильного рациона, пожилым людям не стоит забывать и про физическую активность. Это тоже благоприятно влияет на функции мозга, заключила специалист.

Здоровье,Наталья Круглова,
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