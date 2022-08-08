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1 час назад

Диетологи назвали лучший завтрак для здоровья сердца

Ferra.ru

Нередко на завтрак едят бекон и колбасу (например, в составе яичницы). Но эти продукты содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, которые повышают риск сердечных заболеваний. Эксперты назвали изданию Eat this, not that полезную альтернативу.

Диетологи назвали лучший завтрак для здоровья сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вместо того, чтобы начинать свой день с богатого насыщенными жирами завтрака, лучше насытиться полезными для сердца ненасыщенными жирами и цельными зёрнами из тоста с авокадо. Эксперты утверждают, что комбинация питательных веществ, особенно клетчатки и мононенасыщенных жиров, содержащихся в цельных зернах и авокадо, может помочь снизить уровень холестерина и риск инсульта и сердечных заболеваний.

Отмечается, что хлеб для тоста должен быть именно цельнозерновой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом

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