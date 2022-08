Диетологи назвали лучший завтрак для здоровья сердца

Нередко на завтрак едят бекон и колбасу (например, в составе яичницы). Но эти продукты содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, которые повышают риск сердечных заболеваний. Эксперты назвали изданию Eat this, not that полезную альтернативу.