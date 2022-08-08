Стоматолог перечислила незаметно портящие зубы продукты

Каши на молоке, яйца всмятку, газированные напитки и ряд других продуктов могут спровоцировать болезни зубов, предупредила врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Натэла Ломакина. В беседе c Life.ru она перечислила самые распространенные продукты, незаметно портящие эмаль и провоцирующие кариес и другие патологии полости рта.

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Молочные каши и яйца всмятку обладают вязкой текстурой, которая полезна для пищеварения, но вредна для здоровья зубов, заявила врач. При пережевывании эти продукты обволакивают зубы. Из-за этого в полости рта создается патогенная флора, которая способна привести к развитию кариеса. Однако отказываться от каш на молоке и яиц всмятку не стоит, достаточно прополоскать рот или почистить зубы после еды, добавила Ломакина.

Помимо этого, стоматолог рекомендовала не злоупотреблять натуральными соками и кислыми фруктами, в частности ананасами, лимонами, апельсинами и грейпфрутами. Из-за высокой кислотности они вредят здоровью эмали зубов. Разрушают эмаль и маринованные огурцы, чеснок и помидоры, продолжила Ломакина. Она пояснила, что причиной тому являются не сами овощи, а уксус, который содержится в маринаде солений.