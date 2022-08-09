Врач заявил о способности какао помогать худеть

Азамат Габуев, врач-терапевт, гастроэнтеролог сервиса «Budu», в рамках беседы с изданием «URA.RU» рассказал о том, что какао, несмотря на высокую калорийность, может помочь избавиться от лишнего веса.
«Какао способствует уменьшению аппетита за счёт питательности, а также регулирует усвоение углеводов и окисление жиров. Поэтому его можно потреблять в рамках диеты для похудения и поддержания формы. Какао — высококалорийный продукт. Одна маленькая чашка, около 100 граммов, содержит почти 200 килокалорий. Варить его лучше на воде, а не на молоке. Но для получения положительного эффекта принимать какао нужно в меру. В идеале — чашку в день, максимум две».
— Азамат Габуев, врач-терапевт, гастроэнтеролог сервиса «Budu».
По словам специалиста, какао способно положительно влиять на сердечно-сосудистую систему организма. Известно, что данный напиток является источником флавоноидов — растительных полифенолов, повышающих уровень «хорошего» холестерина и оксида озота в крови, а также снижающих артериальное давление и улучшающих кровоток.
Таким образом, отмечает Габуев, регулярное потребление какао уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.
Врач уточнил, что злоупотреблять данным напитком не следует людям, страдающим от сахарного диабета, атеросклероза, подагры, мочекаменной болезни и недугов желудочно-кишечного тракта.
Отмечается, что какао имеет высокую концентрацию дубильных веществ, поэтому его не стоит пить тем, кто часто сталкивается с запорами. Также с осторожностью к данному напитку следует относиться аллергикам.