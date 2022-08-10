Врач назвал главный вред пива для женщин

«Я бы отметил, что женский алкоголизм коварен. Он часто начинается с лёгких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг»,