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2 часа назад

Врач назвал главный вред пива для женщин

Ferra.ruиещё 5

Врач-диетолог Сергей Обложко объяснил, в чём заключается главная опасность пива для женщин.

Врач назвал главный вред пива для женщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, поскольку пиво — пусть лёгкий, но алкогольный напиток, то опасно не менее, чем другой алкоголь. А у женщин регулярное употребление пива, наравне с другими «слабоалкоголками», чревато развитием алкоголизма.

Врач предупредил, что женский алкоголизм боле коварен, чем мужской, потому что более стремителен и быстрее поражает внутренние органы. Также специалист отметил, что длительное употребление даже лёгких алкогольных напитков, может привести к серьёзным поражениям головного мозга.

«Я бы отметил, что женский алкоголизм коварен. Он часто начинается с лёгких напитков и в отличие от мужского алкоголизма, который может длиться несколько лет, женский развивается стремительно и очень быстро прогрессирует, то есть стремительно поражает внутренние органы, прежде всего печень и мозг»,

— предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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