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9 минут назад

Врач объяснил, почему объятия и рукопожатия угрожают здоровью

Мира Маркина

Тесный контакт с другим человеком повышает риск столкновения с инфекциями и гельминтозом, считает иммунолог Николай Крючков. Он рассказал URA.RU, почему следует остерегаться пылких объятий.

Врач объяснил, почему объятия и рукопожатия угрожают здоровью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Некоторые инфекции, которые “оседают” на руках, можно легко перенести на лицо, убежден врач. Заболеть гельминтозом в таком случае можно так же легко, как кишечным гриппом. Это не значит, что нужно совсем отказаться от объятий и рукопожатий (последние эксперт считает более безопасными). Но стоит быть осторожными в том случае, если на вашей коже есть повреждения.

“Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передается рукопожатием, и человек умрет в течение неограниченного времени”, — предупредил Крючков.

Также собеседник издания предостерег от тесных объятий, если у вас или того, с кем вы хотите обняться, есть признаки ОРВИ или COVID-19. При тесном контакте ваши органы дыхания находятся близко, что повышает риск инфицирования.

Ранее мы рассказывали о том, когда кашель может быть прямой угрозой жизни.

Здоровье,Николай Крючков,
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