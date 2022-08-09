Врач объяснил, почему объятия и рукопожатия угрожают здоровью

Тесный контакт с другим человеком повышает риск столкновения с инфекциями и гельминтозом, считает иммунолог Николай Крючков. Он рассказал URA.RU, почему следует остерегаться пылких объятий.

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Некоторые инфекции, которые “оседают” на руках, можно легко перенести на лицо, убежден врач. Заболеть гельминтозом в таком случае можно так же легко, как кишечным гриппом. Это не значит, что нужно совсем отказаться от объятий и рукопожатий (последние эксперт считает более безопасными). Но стоит быть осторожными в том случае, если на вашей коже есть повреждения.

“Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передается рукопожатием, и человек умрет в течение неограниченного времени”, — предупредил Крючков.

Также собеседник издания предостерег от тесных объятий, если у вас или того, с кем вы хотите обняться, есть признаки ОРВИ или COVID-19. При тесном контакте ваши органы дыхания находятся близко, что повышает риск инфицирования.