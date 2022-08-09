Врач объяснил, как повысить иммунитет к осени

Более высокий иммунитет к осени сформируется у людей, которые смогли хорошо отдохнуть за лето и избавиться от стресса. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По словам медика, расхожее выражение «все болезни от стресса» появилось не просто так.
«В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает, и уровень гормонов стресса падает. Снижение уровня гормонов стресса улучшает иммунитет», – объяснил специалист.
Кроме того, уровень сопротивляемости организма болезням будет выше у тех, кто за лето не сталкивался с простудами или кишечными и другими инфекциями.
«Если этого удалось избежать, то иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не потратила силы на борьбу с этими проблемами», – подчеркнул иммунолог.