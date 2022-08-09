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52 минуты назад

Врач объяснил, как повысить иммунитет к осени

Мир24

Более высокий иммунитет к осени сформируется у людей, которые смогли хорошо отдохнуть за лето и избавиться от стресса. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач объяснил, как повысить иммунитет к осени
Фото: МИР24МИР24

По словам медика, расхожее выражение «все болезни от стресса» появилось не просто так.

«В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает, и уровень гормонов стресса падает. Снижение уровня гормонов стресса улучшает иммунитет», – объяснил специалист.

Кроме того, уровень сопротивляемости организма болезням будет выше у тех, кто за лето не сталкивался с простудами или кишечными и другими инфекциями.

«Если этого удалось избежать, то иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не потратила силы на борьбу с этими проблемами», – подчеркнул иммунолог.

Здоровье,Владимир Болибок,
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