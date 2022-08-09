Врач объяснил, как повысить иммунитет к осени

Более высокий иммунитет к осени сформируется у людей, которые смогли хорошо отдохнуть за лето и избавиться от стресса. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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По словам медика, расхожее выражение «все болезни от стресса» появилось не просто так.

«В этом есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает, и уровень гормонов стресса падает. Снижение уровня гормонов стресса улучшает иммунитет», – объяснил специалист.

Кроме того, уровень сопротивляемости организма болезням будет выше у тех, кто за лето не сталкивался с простудами или кишечными и другими инфекциями.