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3 часа назад

Врач Андреанова рассказала, признаком каких серьезных проблем со здоровьем являются растяжки

Вечерняя Москваиещё 1

Растяжки на коже, или стрии, могут появиться из-за резкого изменения веса. При этом легче предотвратить их возникновение, нежели избавиться от этого дефекта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

О каком опасном заболевании свидетельствуют растяжки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Это некрасивые полосы, которые чаще всего возникают на коже передней и боковых поверхностей живота, бедрах, молочных железах, плечах. Они могут быть разных цветов, различной степени выраженности», — пояснила медик.

Андреанова отметила, что появление стрий связано с активным растяжением кожи, что происходит в период роста, беременности или резкого набора веса.

«Легче предотвратить появление растяжек, поскольку избавиться от них тяжело», — предупредила врач.

При этом растяжки могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе, подчеркнула Андреанова.

«Появление стрий может говорить о серьезных эндокринологических проблемах», — рассказала специалист.

По ее словам, риск появления стрий очень велик при похудении. Андреанова рекомендовала тем, кто планирует сесть на диету заранее проконсультироваться с диетологом и эндокринологом.

Врач также посоветовала носить бандаж время беременности. Это позволит сохранить ровную и красивую кожу на животе, уточнила эксперт.

Кроме того, наращивать мышечную массу при занятиях спортом также необходимо под контролем тренера или спортивного врача, добавила дерматовенеролог.

До этого кандидат медицинских наук, пластический хирург Юрий Качина рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как избавиться от обвисшей кожи после похудения.

Здоровье,
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