О каком опасном заболевании свидетельствуют растяжки

Растяжки на коже, или стрии, могут появиться из-за резкого изменения веса. При этом легче предотвратить их возникновение, нежели избавиться от этого дефекта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Это некрасивые полосы, которые чаще всего возникают на коже передней и боковых поверхностей живота, бедрах, молочных железах, плечах. Они могут быть разных цветов, различной степени выраженности», — пояснила медик.

Андреанова отметила, что появление стрий связано с активным растяжением кожи, что происходит в период роста, беременности или резкого набора веса.

«Легче предотвратить появление растяжек, поскольку избавиться от них тяжело», — предупредила врач.

При этом растяжки могут сигнализировать о проблемах в эндокринной системе, подчеркнула Андреанова.

«Появление стрий может говорить о серьезных эндокринологических проблемах», — рассказала специалист.

По ее словам, риск появления стрий очень велик при похудении. Андреанова рекомендовала тем, кто планирует сесть на диету заранее проконсультироваться с диетологом и эндокринологом.

Врач также посоветовала носить бандаж время беременности. Это позволит сохранить ровную и красивую кожу на животе, уточнила эксперт.

Кроме того, наращивать мышечную массу при занятиях спортом также необходимо под контролем тренера или спортивного врача, добавила дерматовенеролог.