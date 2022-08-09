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4 минуты назад

Врачи рассказали об опасности шампуней от перхоти

Мир24

Шампуни от перхоти негативно влияют на кожу головы из-за содержащихся в них веществ, отметили врачи, передает «Лента.ру».

Врачи рассказали об опасности шампуней от перхоти
Фото: Мир24Мир24

Излечить перхоть, вызванную одной из разновидностей грибка Malassezia, могут не все шампуни, предупредила Александра Пурига.

«Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения», – подчеркнула она.

Свойствами, которые разрушают микробиом, обладает противогрибковый препарат триклозан. Он находится в составе некоторых шампуней и неблагоприятно сказывается на состоянии кожи головы.

Врач-трихолог Татьяна Качанова, в свою очередь, рассказала, что сульфаты, которые помогают расщепить жир и тщательно промыть голову, способны лишить волосы блеска, кроме того, они раздражают чувствительность кожи. По словам специалиста, шампуни начнут помогать только после двух – трех минут нахождения на волосах. При этом смывать средство лучше теплой водой.

Ранее врач-трихолог Светлана Егорова рассказала, что причинами появления перхоти могут стать несбалансированное и нерациональное питание, наследственность, нервные стрессы, а также недостаток сна, гормональный дисбаланс и различные иммунные нарушения.

Здоровье,Светлана Егорова,
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