Как лежа понять, что у вас высокий холестерин

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптоме высокого холестерина, который проявляется во время отдыха в положении лёжа.
Врач рассказал, что у людей с высоким холестерином может диагностироваться такое состояние, как ЗПА — заболевание периферических артерий. Оно прогрессирует, когда в артериях накапливается холестерин и препятствует нормальной циркуляции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Проявления ЗПА — мышечные боли и судороги ног в покое, положении лёжа.
«Если заболевание периферических артерий усугубляется, боль может возникать во время отдыха или в положении лёжа. Боль может прерывать сон. Свешивание ног с края кровати или ходьба могут временно облегчить боль», — отметил Варфоломеев.