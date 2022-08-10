Как лежа понять, что у вас высокий холестерин

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о симптоме высокого холестерина, который проявляется во время отдыха в положении лёжа.

Врач рассказал, что у людей с высоким холестерином может диагностироваться такое состояние, как ЗПА — заболевание периферических артерий. Оно прогрессирует, когда в артериях накапливается холестерин и препятствует нормальной циркуляции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.