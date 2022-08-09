Кто из женщин чаще страдает от сексуальной дисфункции

Сексуальная дисфункция широко распространена среди женщин, страдающих раком легких, – работа ученых из Института рака Дана-Фарбера была представлена на Всемирной конференции Международной ассоциации по раку легких 2022.

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Исследователи провели опрос среди 250 женщин до и после постановки диагноза. Из всех женщин, прошедших обследование, 183 (77%) сообщили о незначительном или полном отсутствии интереса к сексуальной активности, а 159 (67%) заявили, что редко или вообще не хотели заниматься сексом в течение 30 дней то тестирования.

Наиболее распространенные причины, негативно влияющие на удовлетворенность участниц своей сексуальной жизнью, включали усталость (40%), чувство грусти (28%), проблемы со своими партнерами (22%) и одышку (15%).

Из 127 участниц, которые вели половую жизнь в течение последних 30 дней, 75 (59%) сообщили о значительных проблемах с сухостью влагалища и 63 (26%) о боли во влагалище во время полового акта.

При сравнении до и после постановки диагноза рака легких были отмечены заметные различия в снижении сексуального желания (15% против 31%) и боли во влагалище (13% против 43%).