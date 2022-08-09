Диетолог назвала способ пить алкоголь и оставаться стройным

Из-за высококалорийных сладких алкогольных напитков можно быстро и незаметно для себя потолстеть, уверена врач-диетолог Наталья Круглова. Способы иногда пропустить бокал и оставаться стройным она назвала в беседе с News.ru.

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Диетолог объяснила, что в одном грамме спирта около семи килокалорий. При этом, продолжила она, в составе сладких ликеров и десертных вин содержится еще и большое количество быстрых углеводов, которые негативно влияют на фигуру.

Кроме того, подчеркнула Круглова, поправиться можно не только из-за алкоголя, но и из-за закусок к нему. Она считает, что точно не стоит закусывать вино жирными сырами. Если очень хочется сыра, то стоит ограничиться 50 граммами нежирных сортов. А лучше, по ее словам, и вовсе подать к вину овощи и фрукты.

В заключение Круглова подчеркнула, что если соблюдать меру в спиртном и еде во время гуляний, то можно не опасаться за свою стройность.

«Если это разовые ситуации, то это не страшно. Если это происходит несколько раз в неделю, то это будет способствовать набору веса»,