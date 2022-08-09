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1 час назад

Ученые поставили эксперимент и доказали эффективность интервального голодания

Lenta.ru

Эксперимент, поставленный учеными из США, доказал, что интервальное голодание является более эффективным способом похудения, чем простая диета. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые доказали эффективность интервального голодания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для участия в опыте исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме отобрали 90 взрослых американцев, страдавших от ожирения. 80 процентов испытуемых составляли женщины, средний возраст которых был около 43 лет, а индекс массы тела — 39,6. Их поделили на две группы, участники одной из которых должны были практиковать интервальное голодание. В остальном их диета и режим упражнений совпадали.

Испытуемые, которые придерживались интервального голодания, за 14 недель похудели в среднем на 6,3 килограмма, что на 2,3 килограмма больше, чем у контрольной группы. Кроме того, у них были лучшие показатели кровяного давления, и они утверждали, что стали счастливее. Около половины из них планировали практиковать такую схему питания и после завершения эксперимента.

Авторы исследования опубликовали его результаты в медицинском журнале JAMA Internal Medicine. Они отметили, что эффект ограничения приемов пищи по времени оказался эквивалентен сокращению ежедневного потребления на 214 килокалорий.

Исследователи подчеркнули, что испытуемыми в основном были женщины, и результаты формировались со слов участниц, поэтому данные требуют дополнительной проверки.

Здоровье,
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