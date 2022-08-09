Ученые доказали эффективность интервального голодания

Эксперимент, поставленный учеными из США, доказал, что интервальное голодание является более эффективным способом похудения, чем простая диета. Об этом сообщает Daily Mail.

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Для участия в опыте исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме отобрали 90 взрослых американцев, страдавших от ожирения. 80 процентов испытуемых составляли женщины, средний возраст которых был около 43 лет, а индекс массы тела — 39,6. Их поделили на две группы, участники одной из которых должны были практиковать интервальное голодание. В остальном их диета и режим упражнений совпадали.

Испытуемые, которые придерживались интервального голодания, за 14 недель похудели в среднем на 6,3 килограмма, что на 2,3 килограмма больше, чем у контрольной группы. Кроме того, у них были лучшие показатели кровяного давления, и они утверждали, что стали счастливее. Около половины из них планировали практиковать такую схему питания и после завершения эксперимента.

Авторы исследования опубликовали его результаты в медицинском журнале JAMA Internal Medicine. Они отметили, что эффект ограничения приемов пищи по времени оказался эквивалентен сокращению ежедневного потребления на 214 килокалорий.