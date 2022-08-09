4 неочевидные причины, почему у вас не получается похудеть

Возможно, вес не уходит именно по этим причинам. Иногда похудеть бывает сложнее, чем выиграть миллион, но кто виноват? Часто — мы сами, а не наш несговорчивый организм. Диетологи поделились секретами, из-за чего нам все же не удается сбросить вес так быстро, как нам хочется. Готовы поспорить, вы даже не догадывались, насколько все просто.

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Вы не завтракаете

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Не стоит думать, что исключив из расписания завтрак, вы получите меньше калорий и тем самым приблизитесь к заветной цифре на весах. В реальности вы лишь добавляете себе проблем, ведь организм буквально находится в панике, если не получает достаточно калорий. Он начинает делать запасы, которые вы замечаете в виде лишних складок на боках и животе. Когда наступает время обеда, вам хочется съесть больше, тем самым вы удваиваете количество калорий, поступивших за сутки. Стоит ли говорить, что сбросить вес в таких условиях просто нереально.

Вы не умеете держать себя в руках

Да, у каждого есть вредные гастрономические слабости, например, пицца, бургеры или же суперкалорийные десерты. Диетологи не запрещают баловать себя время от времени, однако, если вы сидите на жесткой диете и периодически срываетесь на целую пиццу, или же — что еще хуже — считаете, что физическая нагрузка позволяет вам есть все, что вы захотите, вес никуда не денется, вы лишь наберете еще больше. Старайтесь максимально сдерживать порывы купить любимую «вредность».

Стресс — ваш постоянный спутник

Каким бы правильным ни было ваше питание и какой бы выверенной ни была ваша нагрузка в зале, если вы находитесь в постоянном стрессе, говорить о похудении, тем более быстром, не приходится. Все дело в том, что в нашем организме вырабатывается кортизол, а он увеличивает число жировых клеток. Неприятно, правда? Именно поэтому фитнес-гуру рекомендуют помимо тренировок начать заниматься своим психологическим состоянием.

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