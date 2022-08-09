4 неочевидные причины, почему у вас не получается похудеть

Возможно, вес не уходит именно по этим причинам. Иногда похудеть бывает сложнее, чем выиграть миллион, но кто виноват? Часто — мы сами, а не наш несговорчивый организм. Диетологи поделились секретами, из-за чего нам все же не удается сбросить вес так быстро, как нам хочется. Готовы поспорить, вы даже не догадывались, насколько все просто.
Не стоит думать, что исключив из расписания завтрак, вы получите меньше калорий и тем самым приблизитесь к заветной цифре на весах. В реальности вы лишь добавляете себе проблем, ведь организм буквально находится в панике, если не получает достаточно калорий. Он начинает делать запасы, которые вы замечаете в виде лишних складок на боках и животе. Когда наступает время обеда, вам хочется съесть больше, тем самым вы удваиваете количество калорий, поступивших за сутки. Стоит ли говорить, что сбросить вес в таких условиях просто нереально.
Да, у каждого есть вредные гастрономические слабости, например, пицца, бургеры или же суперкалорийные десерты. Диетологи не запрещают баловать себя время от времени, однако, если вы сидите на жесткой диете и периодически срываетесь на целую пиццу, или же — что еще хуже — считаете, что физическая нагрузка позволяет вам есть все, что вы захотите, вес никуда не денется, вы лишь наберете еще больше. Старайтесь максимально сдерживать порывы купить любимую «вредность».
Каким бы правильным ни было ваше питание и какой бы выверенной ни была ваша нагрузка в зале, если вы находитесь в постоянном стрессе, говорить о похудении, тем более быстром, не приходится. Все дело в том, что в нашем организме вырабатывается кортизол, а он увеличивает число жировых клеток. Неприятно, правда? Именно поэтому фитнес-гуру рекомендуют помимо тренировок начать заниматься своим психологическим состоянием.
Казалось бы, без диеты сложно добиться идеальной фигуры, так в чем же проблема? Психологи уверяют, что через пару месяцев активных экспериментов с диетами, мы начинаем привыкать к ограничениям и можем упустить момент, когда организм будет нуждаться в дополучении важных элементов, которые оказываются в дефиците из-за жесткой диеты. Кроме того, вес может просто «встать», такое тоже происходит довольно часто. Будьте аккуратны даже с проверенными диетами.