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2 часа назад

Кардиолог Серебрянский предупредил россиян о риске смерти из-за синдрома разбитого сердца

Vse42.ruиещё 2

Неразделенная любовь способна привести к смертельному исходу. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский.

Кардиолог предупредил о риске смерти из-за синдрома разбитого сердца
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик отметил, что неудачи в любовных делах могут привести к такой серьезной проблеме, как синдром разбитого сердца. Он объяснил, что пережитая стрессовая ситуация влияет на развитие тяжелых изменений в сердце, которые могут привести к смерти, передает издание URA.RU.

"Это миокардиодистрофия и это не всегда происходит с выраженными коронарными проявлениями. Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и происходит в мышцах сердца кровоизлияние, может произойти смертельный исход. Такие случаи были и причина смерти была указана – синдром разбитого сердца",

– цитирует СМИ врача.

Кроме того, по словам доктора, синдром разбитого сердца может возникнуть, если человек внезапно потерял кого-то из близких ему людей, и речь идет не только о партнере. В такие моменты сердце не выдерживает, происходит разрыв и орган перестает сокращаться, что заканчивается смертью, сообщил Серебрянский.

Здоровье,Юрий Серебрянский,
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