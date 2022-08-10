Кардиолог предупредил о риске смерти из-за синдрома разбитого сердца

Неразделенная любовь способна привести к смертельному исходу. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский.

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В беседе с журналистами российский медик отметил, что неудачи в любовных делах могут привести к такой серьезной проблеме, как синдром разбитого сердца. Он объяснил, что пережитая стрессовая ситуация влияет на развитие тяжелых изменений в сердце, которые могут привести к смерти, передает издание URA.RU.

"Это миокардиодистрофия и это не всегда происходит с выраженными коронарными проявлениями. Когда сосуды сердца сжимаются, то возникает спазм, нарушается кровоток и происходит в мышцах сердца кровоизлияние, может произойти смертельный исход. Такие случаи были и причина смерти была указана – синдром разбитого сердца",

– цитирует СМИ врача.