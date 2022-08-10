Психолог назвала четыре секрета долголетия

— Тело — система целеориентированная. Если у человека будут подлинно интересные, глубокие, важные в ощущениях, достойные по уровню задачи, к тому же приносящие благо всему человечеству, уж будьте уверены, тело само выведет вас на информацию о том, как питаться правильно, поднимет в шесть утра и поставит под холодный душ, — рассказала она в комментарии Общественной Службе Новостей.