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53 минуты назад

Психолог назвала четыре секрета долголетия

Вечерняя Москва

Психолог Александра Метальникова назвала четыре секрета долголетия.

Психолог назвала четыре секрета долголетия
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что для начала стоит поставить себе цель и понять, почему вы хотите прожить так долго.

— Тело — система целеориентированная. Если у человека будут подлинно интересные, глубокие, важные в ощущениях, достойные по уровню задачи, к тому же приносящие благо всему человечеству, уж будьте уверены, тело само выведет вас на информацию о том, как питаться правильно, поднимет в шесть утра и поставит под холодный душ, — рассказала она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Также необходимо получить базовые знания по правильному питанию и физическим нагрузкам.

Третий шаг — сформировать правильное мировоззрение. Несчастные, злые, обиженные и страдающие люди никогда не живут долго.

Кроме того, она посоветовала наслаждаться жизнью и радоваться мелочам.

Здоровье,
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