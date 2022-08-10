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1 час назад

Как на самом деле правильно чистить зубы: видео

Мира Маркина

Большинство людей чистят зубы только один раз в день, и причем делают это неправильно. Плохая гигиена полости рта может привести к опасным последствиям, вплоть до разрушения зубов. А поход к врачу в запущенном состояние - дорогое удовольствие.

Детский врач-стоматолог Евгения Терехова в своем TikTok-аккаунте показала, как именно надо чистить зубы. Медик посоветовала для начала воспользоваться специальным индикатором налета, который показывает, в каких местах у человека самое большое скопление налета, а уже потом приступать к гигиенической процедуре.

Для чистки зубов достаточно выдавить на щетку небольшое количество пасты, а не как показывают в рекламе. Для хорошего очищения надо выполнять круговые и выметающие движения под углом 45 градусов. Также обязательно использовать зубную нить.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как правильно соблюдать гигиену полости рта.

О том, что делать, если вам выбили зуб, смотрите в другом ролике.

Здоровье,Видео,Евгения Терехова,
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