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47 минут назад

Гинеколог Каплина: на восстановление после выкидыша женщине нужно не менее месяца

runews24.ru

Гинеколог Ольга Каплина, которая специализируется в области невынашивания беременности, заявила, что на восстановление женщины после выкидыша нужно минимум один-два месяца. Врач уточнила, что такой период необходим, если беременность прервалась на сроке до 10-12 недель.

Гинеколог: на восстановление после выкидыша нужно не менее месяца
Фото: runews24.rurunews24.ru

При выкидыше на 12-22 неделе срок восстановления должен составлять не менее трех месяцев. А потеря ребенка после 22-й недели уже считается мертворождением, поэтому женщине нужно не просто восстановиться физически, но и позаботиться о психологическом состоянии.

В обязательном порядке гинеколог должен выяснить причины выкидыша. Если это случилось не из-за хромосомных отклонений плода, то женщине надо обследовать гормональный фон, исключить наличие инфекций, передающихся половым путём.

Также перед беременностью нужно восполнить дефицит витамина D и йода, которые необходимы для развития когнитивных функций будущего ребёнка, пишет «Летна.ру».

Здоровье,
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