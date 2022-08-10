Гинеколог: на восстановление после выкидыша нужно не менее месяца

Гинеколог Ольга Каплина, которая специализируется в области невынашивания беременности, заявила, что на восстановление женщины после выкидыша нужно минимум один-два месяца. Врач уточнила, что такой период необходим, если беременность прервалась на сроке до 10-12 недель.

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При выкидыше на 12-22 неделе срок восстановления должен составлять не менее трех месяцев. А потеря ребенка после 22-й недели уже считается мертворождением, поэтому женщине нужно не просто восстановиться физически, но и позаботиться о психологическом состоянии.

В обязательном порядке гинеколог должен выяснить причины выкидыша. Если это случилось не из-за хромосомных отклонений плода, то женщине надо обследовать гормональный фон, исключить наличие инфекций, передающихся половым путём.