Белковая диета для похудения: меню, что можно есть, особенности

Пока одни врачи «отменяют» диеты за их вредное воздействие на организма, диета с повышенным содержанием белка считается одной из самой эффективных.

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Люди, которые хотя бы раз прицельно следили за своим питанием и подсчитывали КБЖУ, знают, что белок довольно трудно добрать из продуктов. Поэтому со стороны кажется логичным уменьшить потребление жиров и углеводов, и увеличить потребление белка. «Рамблер» расскажет, действительно ли такая диета работает, и не вредит ли она здоровью.

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Что такое белок и зачем он нужен

Белок — это сложное органическое вещество, которое состоит из аминокислот. Еще его называют строительным материалом нашего организма, так как из белка состоит каждая клетка организма, он входит в состав всех тканей и органов. Кроме строительной функции, белок отвечает за иммунитет и гормоны, влияет на красоту волос и ногтей, а также является источником энергии.

Самым ценным белком считается протеин животного происхождения, который содержит все незаменимые аминокислоты. Самостоятельно организм синтезировать их не может. Такой белок содержится в мясе, рыбе, яйцах и молоке.

Растительные белки уступают ему по качеству — они не содержат полного набора необходимых человеку аминокислот и хуже усваиваются. Поэтому веганам приходится пить дополнительные добавки, чтобы поддерживать витаминный баланс.

«Одно из самых крупных исследований MDRD (Modifications of diet in renal disease) показало, что снижение потребления белка ведет к снижению темпа прогрессирования почечной недостаточности. Результаты говорили о том, что ограничение белка приводит к торможению почечной недостаточности в 1.5-2 раза по сравнению с диетами без ограничения белка».

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Суточная норма белка

Диетологи советуют потреблять один грамм белка на килограмм веса людям, которые не занимаются спортом и физическим трудом. Но если человек ведет активный образ жизни, то норму белка необходимо повысить. Для тренирующихся норма белка составит 1,3-1,6 грамм на килограмм своего веса.

Если человек планирует снизить процент жира в организме, фитнес-тренеры советуют потреблять 1,6-2 грамма белка на килограмм веса. Это позволит

организму сохранять мышцы при дефиците калорий. Тогда потеря веса будет происходить за счет потери жировой ткани, а не за счет сжигания мышц.

На что влияет белок

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Сытость

Белок долго переваривается, поэтому его употребление дарит ощущение приятной сытости. А протеин, который содержится в нем, уменьшает уровень «гормона голода» грелина и повышает уровень пептида YY.

Метаболизм

Чтобы переварить еду, организм тратит дополнительные калории. Для усвоение белка необходимо потратить намного больше калорий, чем на усвоение углеводов и жиров, поэтому вы не только дольше чувствуете себя сытым, но и сжигаете больше калорий.

Вес

Многие диетологи говорят, что часть успеха при достижении фигуры мечты состоит в правильном питании. Исследователи из Университета Вашингтона предложили группе девушек повысить дозу белка в рационе до 30%. Через три месяца участницы эксперимента потеряли в среднем около пяти килограммов. Специальной диеты при этом никто из них не придерживался.

Кости, волосы, ногти

Потребление протеина способствует удержанию кальция в костях и делает их плотнее. Это особенно важно с возрастом, когда кальций усваивается хуже и вымывается из организма. Кости становятся более хрупкими и возникает риск развития остеопороза.

Регенерация

Так как белок участвует в строительстве тканей, достаточное его количество в организме ускоряет процесс регенерации. Если мы не получаем достаточное количество протеина с пищей, замедляется выработка коллагена, который и нужен для того, чтобы «лечить» ожоги и раны.

Минусы белковой диеты

Основной минус белковой диеты заключается в том, что она подходит не всем.

«Животный белок содержит фосфаты — химические соединения различных металлов и фосфорной кислоты. Их избыток приводит к смещению баланса кальция и фосфора в организме, в этом случае дефицит кальция начинает поступать из костей и зубов. Фосфаты способны вызвать чувство беспокойства, бессонницу и расстройство желудка».

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Нормальное соотношение фосфора и кальция — 1:1, поэтому важно есть не больше мясной продукции, а продукции молочной. Несмотря на то, что традиционно мы едим больше мяса, чем молочной пищи. Таким образом, фосфора в организме скапливается много, а кальция все равно не хватает.

«Также белок производит основную часть уремических токсинов, которые плохо выводятся при почечной недостаточности. Людям с заболеваниями почек, лучше отдать предпочтение в пользу растительного белка, так как у него есть ряд преимуществ в виде меньшего образования уремических токсинов, меньшего содержания фосфора и многое другое».

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

К примеру, пожилым людям у которых снижение функции почек является физиологичным процессом, молочный белок ограничивать не стоит так как на функции почек это не отразится, а только навредит. В остальных случаях белковую диету стоит подбирать с врачом после соответствующих анализов.

Принцип составления меню из белковой диеты

Меню на 60% должно состоять из чистых белковых продуктов и других полезных продуктов.

Допустимо есть кисломолочные напитки и творог, мясо индейки и курицы, маложирную рыбу, шампиньоны, креветки, мидии, гребешки, кальмары, твердые сыры и тофу, яйца, помидоры, огурцы, фасоль в стручках, болгарский перец, капусту, брокколи, лук, перец, яблоки и киви.

Следует включать в рацион не только растительные белки, но и протеины животного происхождения.

Во время диеты важно есть много свежих овощей, которые способствуют выведению токсичных продуктов распада белковой пищи.

Из меню необходимо исключить сладости, хлеб, сливочное масло, алкоголь, крахмалистые овощи (кукуруза и картофель) жирное мясо и молочные продукты, консервы и полуфабрикаты.

В день необходимо выпивать не менее 2 л воды.

Лучше продукты варить, тушить, запекать или готовить на пару.

При дополнительной физической нагрузке, вес уйдет быстрее. Можно как ходить в спортивный зал, так и просто начать с интенсивных прогулок.

Пример меню на день

Максимальный срок белковой диеты – две недели, так как из-за недостатка углеводов человек может почувствовать усталость и недомогание.

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Схема питания при белковой диете выглядит так:

Завтрак – йогурт без наполнителей, творог или два яйца. В качестве напитка подойдет чай или кофе.

Перекус – любой несладкий фрукт зеленое яблоко, апельсин или киви.

Обед – курица (рыба, телятина) с овощами, бурым рисом или гречкой. Важно ограничить количество гарнира, его на тарелке должно быть меньше всего.

Полдник –йогурт без наполнителей, творог, кефир или сыр.

Ужин - рыба (телятина, морепродукты, курятина) с овощным салатом.

10 продуктов с высоким содержанием белка

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Ниже список из самых «белковых» продуктов, справа указано количество белка на 100 грамм.

Сыр – от 20 до 32 грамм

Грудка курицы или индейки – от 29 до 31 грамма

Творог – от 18 до 23 грамм

Бобовые (чечевица, горох, фасоль, нут, арахис) – от 20 до 23 грамм

Говядина – 21 грамм

Рыба – от 14 до 21 грамма

Орехи (кешью, грецкий, фисташки) – от 15 до 21 грамма

Крупы (овес, гречка, пшено) – от 10 до 15 грамм

Паста из твердого сорта пшеницы – 13 грамм

Яйцо – 13 грамм