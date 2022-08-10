Белковая диета для похудения: меню, что можно есть, особенности

Пока одни врачи «отменяют» диеты за их вредное воздействие на организма, диета с повышенным содержанием белка считается одной из самой эффективных.
Люди, которые хотя бы раз прицельно следили за своим питанием и подсчитывали КБЖУ, знают, что белок довольно трудно добрать из продуктов. Поэтому со стороны кажется логичным уменьшить потребление жиров и углеводов, и увеличить потребление белка. «Рамблер» расскажет, действительно ли такая диета работает, и не вредит ли она здоровью.
Белок — это сложное органическое вещество, которое состоит из аминокислот. Еще его называют строительным материалом нашего организма, так как из белка состоит каждая клетка организма, он входит в состав всех тканей и органов. Кроме строительной функции, белок отвечает за иммунитет и гормоны, влияет на красоту волос и ногтей, а также является источником энергии.
Самым ценным белком считается протеин животного происхождения, который содержит все незаменимые аминокислоты. Самостоятельно организм синтезировать их не может. Такой белок содержится в мясе, рыбе, яйцах и молоке.
Растительные белки уступают ему по качеству — они не содержат полного набора необходимых человеку аминокислот и хуже усваиваются. Поэтому веганам приходится пить дополнительные добавки, чтобы поддерживать витаминный баланс.
Диетологи советуют потреблять один грамм белка на килограмм веса людям, которые не занимаются спортом и физическим трудом. Но если человек ведет активный образ жизни, то норму белка необходимо повысить. Для тренирующихся норма белка составит 1,3-1,6 грамм на килограмм своего веса.
Если человек планирует снизить процент жира в организме, фитнес-тренеры советуют потреблять 1,6-2 грамма белка на килограмм веса. Это позволит
организму сохранять мышцы при дефиците калорий. Тогда потеря веса будет происходить за счет потери жировой ткани, а не за счет сжигания мышц.
Белок долго переваривается, поэтому его употребление дарит ощущение приятной сытости. А протеин, который содержится в нем, уменьшает уровень «гормона голода» грелина и повышает уровень пептида YY.
Чтобы переварить еду, организм тратит дополнительные калории. Для усвоение белка необходимо потратить намного больше калорий, чем на усвоение углеводов и жиров, поэтому вы не только дольше чувствуете себя сытым, но и сжигаете больше калорий.
Многие диетологи говорят, что часть успеха при достижении фигуры мечты состоит в правильном питании. Исследователи из Университета Вашингтона предложили группе девушек повысить дозу белка в рационе до 30%. Через три месяца участницы эксперимента потеряли в среднем около пяти килограммов. Специальной диеты при этом никто из них не придерживался.
Потребление протеина способствует удержанию кальция в костях и делает их плотнее. Это особенно важно с возрастом, когда кальций усваивается хуже и вымывается из организма. Кости становятся более хрупкими и возникает риск развития остеопороза.
Так как белок участвует в строительстве тканей, достаточное его количество в организме ускоряет процесс регенерации. Если мы не получаем достаточное количество протеина с пищей, замедляется выработка коллагена, который и нужен для того, чтобы «лечить» ожоги и раны.
Основной минус белковой диеты заключается в том, что она подходит не всем.
Нормальное соотношение фосфора и кальция — 1:1, поэтому важно есть не больше мясной продукции, а продукции молочной. Несмотря на то, что традиционно мы едим больше мяса, чем молочной пищи. Таким образом, фосфора в организме скапливается много, а кальция все равно не хватает.
К примеру, пожилым людям у которых снижение функции почек является физиологичным процессом, молочный белок ограничивать не стоит так как на функции почек это не отразится, а только навредит. В остальных случаях белковую диету стоит подбирать с врачом после соответствующих анализов.
Максимальный срок белковой диеты – две недели, так как из-за недостатка углеводов человек может почувствовать усталость и недомогание.
Схема питания при белковой диете выглядит так:
Ниже список из самых «белковых» продуктов, справа указано количество белка на 100 грамм.
Дополнительный источник белка – сывороточный протеин. Диетологи не советуют полностью заменять им недостаток белка, а добавлять к обычным продуктам.