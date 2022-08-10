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2 часа назад

Врачи из Австралии показали, что гипертоникам лучше заменить натриевую соль на калиевую

Газета.Ru

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса вместе с коллегами из Университета Ньюкасла, Пекинского Университета и Северо-Западного Университета Чикаго показали, что потребление калиевой соли связано со снижением артериального давления и смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов. Исследование опубликовано в журнале BMJ Heart.

Почему гипертоникам лучше заменить натриевую соль на калиевую
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи включили в анализ 21 высококачественную работу, общее число участников составило почти 32 тысячи. 19 испытаний оценили влияние калиевой соли на артериальное давление, а 5 — на клинические исходы: частоту сердечных заболеваний, смертельные исходы и т.д.

Общее снижение систолического артериального давления составило 4,61 мм рт.ст., а диастолическое упало в среднем на 1,61 мм рт.ст. Снижение давления не зависело от возраста, пола, региона проживания, ИМТ, наличия гипертонии, исходному уровню натрия или калия в моче. Ученые показали, что при снижении доли хлористого натрия на 10 % систолическое давление падало на -1,53 мм рт.ст. Заметно снизилась и смертность, как общая, так и связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По сравнению с контрольной группой у тех, кто заменил натриевую соль на калиевую, риск смерти был ниже на 11-13%.

Чрезмерное употребление поваренной соли — хлористого натрия, связано с высоким риском гипертонии и болезней сердца. Работа ученых показала, что простая замена натриевой соли на калиевую может сделать диету более здоровой, снизив давление и риск смерти.

Здоровье,
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