Почему гипертоникам лучше заменить натриевую соль на калиевую

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса вместе с коллегами из Университета Ньюкасла, Пекинского Университета и Северо-Западного Университета Чикаго показали, что потребление калиевой соли связано со снижением артериального давления и смертей, связанных с болезнями сердца и сосудов. Исследование опубликовано в журнале BMJ Heart.

Общее снижение систолического артериального давления составило 4,61 мм рт.ст., а диастолическое упало в среднем на 1,61 мм рт.ст. Снижение давления не зависело от возраста, пола, региона проживания, ИМТ, наличия гипертонии, исходному уровню натрия или калия в моче. Ученые показали, что при снижении доли хлористого натрия на 10 % систолическое давление падало на -1,53 мм рт.ст. Заметно снизилась и смертность, как общая, так и связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По сравнению с контрольной группой у тех, кто заменил натриевую соль на калиевую, риск смерти был ниже на 11-13%.