Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Диетолог Кривцова перечислила причины переедания у человека

Ura.Ru

Психические расстройства, стрессовые ситуации и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать у человека острое переедание. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

Диетолог Кривцова перечислила причины переедания у человека
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Переедание бывает при психических расстройствах, различных стрессовых эмоциональных ситуациях. Или при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, скорее хирургического плана. Различные острые состояния описаны. Как правило, организм контролирует острое состояние, связанное с перееданием», — заявила Екатерина Кривцова.

По словам диетолога, острое переедание может стать смертельным для человека.

«Это бывает проблемой центрального генеза либо у ребенка, либо у взрослого человека. За счет нарушения эмоционального состояния или психики возникает отсутствие насыщение. Также, это бывает под воздействием сильнодействующих веществ различного рода, например, марихуаны. Есть случаи, когда в Азии плод марихуаны, который, к сожалению, традиционен в этом регионе, вызывал трагическую гибель человека во время еды, потому что чувство насыщения не приходит», — подчеркнула собеседница агентства.

Даже у человека без предрасположенности к ожирению могут возникнуть проблемы с перееданием, отметила Кривцова.

«Если идет речь о длительном переедании, эта проблема становится очень серьезной. Именно с точки зрения влияния на метаболические процессы, соответственно, переедание приводит к ожирениям даже у людей с низкой предрасположенностью. Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом», — добавила профессор.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители