Диетолог Кривцова перечислила причины переедания у человека

«Это бывает проблемой центрального генеза либо у ребенка, либо у взрослого человека. За счет нарушения эмоционального состояния или психики возникает отсутствие насыщение. Также, это бывает под воздействием сильнодействующих веществ различного рода, например, марихуаны. Есть случаи, когда в Азии плод марихуаны, который, к сожалению, традиционен в этом регионе, вызывал трагическую гибель человека во время еды, потому что чувство насыщения не приходит», — подчеркнула собеседница агентства.