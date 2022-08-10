Ученые выяснили, на каком боку чаще всего спят пессимисты

Человек проводит во сне около трети своей жизни. Во время сна организм отдыхает, обновляется и восстанавливается. Крепкий и полноценный сон — залог хорошего самочувствия и важная составляющая долгой и здоровой жизни. Во время отдыха важное значение имеет положение тела, при этом по позе тела во сне можно определить даже эмоциональное состояние, подробности читайте в нашей новости.