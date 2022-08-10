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2 часа назад

Ученые выяснили, на каком боку чаще всего спят пессимисты

Letidor.ru

Человек проводит во сне около трети своей жизни. Во время сна организм отдыхает, обновляется и восстанавливается. Крепкий и полноценный сон — залог хорошего самочувствия и важная составляющая долгой и здоровой жизни. Во время отдыха важное значение имеет положение тела, при этом по позе тела во сне можно определить даже эмоциональное состояние, подробности читайте в нашей новости.

Ученые выяснили, на каком боку чаще всего спят пессимисты
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Исследователи британской организации British Wool провели опрос полутора тысяч человек, специалистов интересовало, в какой позе предпочитают спать люди в возрасте до 35 лет.

Оказалось, что те, кто предпочитает правую сторону, склонны быть пессимистами. Лишь 38% из них заявили, что считают себя людьми с хорошим чувством юмора. А вот 66% спящих слева уверены, что считают, что стакан наполовину полон — то есть на жизнь они смотрят с позитивом.

— авторы исследования.

Врачи отметили, что самой неудачной позой можно считать сон на животе, особенно после плотного ужина, в такой позе ущемляются нервы, сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на данные исследования.

Здоровье,
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