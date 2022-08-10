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2 часа назад

Нет, не стресс: опасные причины, почему трясутся руки

WomanHit.ru

Тремор может доставлять не столько физический, сколько психологический дискомфорт. Многие связывают его с хроническим стрессом, однако не все так однозначно — специалисты уверены, что трясущиеся руки должны насторожить в любом случае, причем важно точно понять, что является причиной этого состояния, ведь причины могут быть очень серьезными.

Нет, не стресс: опасные причины, почему трясутся руки
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы принимаете лекарства неправильно

Часто тремор рук является причиной затянувшегося приема лекарств. Иногда препарат вам может просто не подходить, а вы даже не догадываетесь об этом. Очень важно обращать внимание на то, как реагирует ваш организм на прием тех или иных препаратов. Как только вы замечаете, что после приема препарата у вас возникают необъяснимые состояния, обязательно сообщите своему врачу.

WomanHit.ru

Болезнь Паркинсона

Наверное, одна из самых серьезных причин. Во время развития этой болезни рукам трудно долго удерживать предметы, а со временем дрожь в руках становится постоянной и ритмичной. Помимо тремора, могут возникнуть проблемы с речью, кроме того, частым симптомом являются лицевые тики. Даже если вы заметили один из этих признаков, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

У вас слишком низкий сахар

Когда уровень сахара в крови находится на нижней критической отметке, часто появляется тремор. Кроме этого, может возникнуть головокружение, а также в некоторых случаях обезвоживание. Внимательнее всего к себе необходимо отнестись людям, которые постоянно замечают резкие перепады сахара. Постарайтесь взять этот момент под контроль вместе со своим врачом.

Здоровье,
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