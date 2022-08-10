Нет, не стресс: опасные причины, почему трясутся руки

Тремор может доставлять не столько физический, сколько психологический дискомфорт. Многие связывают его с хроническим стрессом, однако не все так однозначно — специалисты уверены, что трясущиеся руки должны насторожить в любом случае, причем важно точно понять, что является причиной этого состояния, ведь причины могут быть очень серьезными.

Вы принимаете лекарства неправильно

Часто тремор рук является причиной затянувшегося приема лекарств. Иногда препарат вам может просто не подходить, а вы даже не догадываетесь об этом. Очень важно обращать внимание на то, как реагирует ваш организм на прием тех или иных препаратов. Как только вы замечаете, что после приема препарата у вас возникают необъяснимые состояния, обязательно сообщите своему врачу.

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Болезнь Паркинсона

Наверное, одна из самых серьезных причин. Во время развития этой болезни рукам трудно долго удерживать предметы, а со временем дрожь в руках становится постоянной и ритмичной. Помимо тремора, могут возникнуть проблемы с речью, кроме того, частым симптомом являются лицевые тики. Даже если вы заметили один из этих признаков, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

У вас слишком низкий сахар