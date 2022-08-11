Врач назвала причины изменения сексуальных ощущений после родов

После родов многие женщины теряют интерес к сексу или не получают удовольствия от него из-за гормональных изменений, стресса, психологической и физической перестройки организма, рассказали гинеколог Ольга Каплина и психолог Сергей Савинов. В беседе с «Лентой.ру» они дали советы, следуя которым женщины смогут вернуть радость от близости с любимым мужчиной.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Возвращаться к интимной жизни можно не раньше, чем через полтора месяца после появления ребенка, отметила Каплина. Это время требуется для физического и психологического восстановления после сложного процесса родов.

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«Во время родов у многих появляются повреждения мышц, тонус которых снижается. Из-за этого во время секса возникает не только дискомфорт, но и боль. Также сексуальному возбуждению женщины мешают физическая усталость и гормоны», — назвала причины изменения сексуальных ощущений Каплина.

К тому же, по словам собеседницы «Ленты.ру», вырабатываемый после родов пролактин улучшает лактацию, но снижает либидо.

Психолог Сергей Савинов отметил, что некоторые новоиспеченные матери начинают уделять все время только ребенку, что может стать одной из причин отсутствия сексуального желания. Причиной отказа от секса могут быть и психологические травмы, пережитые ранее, а также латентная фригидность, незаметная на начальных этапах отношений, пояснил психолог.

По его словам, некоторых случаях удовольствие от секса может пропасть из-за перестройки рецепторов половых органов, отвечающих за удовольствие в сексе.

«Но влечение все равно происходит на психологическом уровне и уровне вомероназальных органов, и подлинные причины скрываются в основном в психических факторах», — обратил особое внимание психолог.

10-15 процентов женщин после появления ребенка переживают послеродовую депрессию с апатией и перепадами настроения. Ее важно вовремя диагностировать и вылечить.

Гинеколог посоветовала потерявшим радость от секса женщинам придерживаться простых правил для нормализации половой жизни. Чтобы секс для них, как и раньше, был в радость следует наладить психологическую связь с партнером и получить его поддержку, использовать во время секса лубрикант, тренировать интимные мышцы с помощью упражнений Кегеля и выбирать позы, в которых не чувствуется дискомфорт.