Опасные составы: какие средства вредят здоровью

В составах косметики и бытовой химии бывает действительно сложно разобраться неподготовленному человеку, так как многие названия в составе могут казаться всего лишь набором слов. Однако случается и такое, что недобросовестные производители добавляют в косметику ингредиенты, которые могут повлиять на здоровье человека, особенно при длительном применении. О том, как проверить средство, если оно вызывает у вас сомнения, “Рамблеру” рассказала Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда косметики Anna Sharova.
Эксперт уверена, что разделять опасные и безопасные ингредиенты в косметике можно с помощью технического регламента таможенного союза ТР ТС 009/2011 “О безопасности парфюмерно-косметической продукции”. В нем указаны ингредиенты, которых ни в коем случае не должно быть в косметике. Некоторые блогеры и другие эксперты эксперты рассказывают и о других опасных ингредиентах, но у этого нет доказательной базы.
Есть ингредиенты, которые запрещено использовать в косметике и бытовой химии. Они также отмечены в регламенте:
В регламенте можно найти ингредиенты, которые можно использовать в косметике, но в ограниченных количествах. Как правило, там указан тот процент, который должен быть в составе. Если его будет больше, то использовать средство будет опасно.
Однако даже при существовании ограничительных документов некоторые бренды пытаются обходить запреты и используют в своих составах запрещенные ингредиенты, опасные для покупателей:
При использовании это вещество должно быть ограничено, но на маркетплейсах можно найти массу косметики, где ретиноевая кислота указана в составе. Эти косметические средства обещают отшелушить кожу, сделать ее более упругой, эластичной и разгладить морщины. Однако ретиноевая кислота должна продаваться исключительно в аптеках.
Еще одна кислота, которую часто используют в пилингах для отшелушивания кожи и придания ей упругости. Производители обещают, что после подобного средства кожа обновится и будет более эластичной, а мелкие морщины разгладятся. Однако Анна Шарова не рекомендует использовать косметику с этим ингредиентом в составе в качестве домашнего ухода. Это может быть опасно.