Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Педиатр объяснил, можно ли планировать беременность во время грудного вскармливания

Letidor.ru

Когда женщина решается на новую беременность при грудном вскармливании, надо учитывать два момента — важность кормления грудью для развития ребенка и потребность в полноценном восстановлении мамы перед новой беременностью. Принято считать, что оптимальный срок кормления грудью — 18 месяцев. Подробности читайте в нашей новости.

Можно ли планировать беременность во время грудного вскармливания
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс Дзен» о том, можно ли планировать беременность во время грудного вскармливания. Специалист отметил, что грудное молоко — больше чем просто еда, это и ферменты, и гормоны, и микробиота, и иммунитет. Если мать хочет, чтобы ребенок получил максимальную пользу от грудного молока, не стоит планировать наступление беременности на первые год — полтора после рождения малыша.Если женщина чувствует себя «морально готовой» к новой беременности, необходимо посетить врач-терапевт и гинеколога, для того, чтобы убедиться, что со здоровьем будущей мамы все в порядке.

Ранее «Летидор» писал о том, что гинекологи назвали опасные симптомы преэклампсии.

Здоровье,Андрей Продеус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители