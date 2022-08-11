Когда женщина решается на новую беременность при грудном вскармливании, надо учитывать два момента — важность кормления грудью для развития ребенка и потребность в полноценном восстановлении мамы перед новой беременностью. Принято считать, что оптимальный срок кормления грудью — 18 месяцев. Подробности читайте в нашей новости.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс Дзен» о том, можно ли планировать беременность во время грудного вскармливания. Специалист отметил, что грудное молоко — больше чем просто еда, это и ферменты, и гормоны, и микробиота, и иммунитет. Если мать хочет, чтобы ребенок получил максимальную пользу от грудного молока, не стоит планировать наступление беременности на первые год — полтора после рождения малыша.Если женщина чувствует себя «морально готовой» к новой беременности, необходимо посетить врач-терапевт и гинеколога, для того, чтобы убедиться, что со здоровьем будущей мамы все в порядке.