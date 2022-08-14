Чем опасно воздержание от интима

Воздержание от интимной жизни служит причиной накапливания секрета в простате, который, как правило, выделяется вместе с эякулятом. Застаивающаяся в простате жидкость благоприятна для различных болезнетворных микроорганизмов. В дополнение к этому, в предстательную железу может попасть застоявшаяся сперма, что негативно сказывается на местном иммунитете и ведет к образованию патологических процессов. В результате чего проявляются симптомы воспаления простаты: трудности мочеиспускания, дискомфортные ощущения в уретре, промежности и другие неприятные проявления.



Нередко длительное воздержание является причиной нарушения эректильной функции. Например, 3-4 месяца воздержания способны снизить потенцию, либо повлиять на процесс эякуляции, а также негативно сказаться на функционировании желез внутренней секреции. Поэтому после длительного воздержания мужчинам рекомендуется сосредоточиться на восстановлении ритма сексуальной жизни. Добавлю, что не только воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье, отсутствие эрекции приводит к дефициту питательных веществ в тканях полового члена и даже сужению кровеносных сосудов. Эти проблемы могут при отсутствии должного внимания стать причиной слабой потенции.

Марс Сары Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий