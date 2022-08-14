Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Чем опасно воздержание от интима

Анна Шутова
Марс Сарыэксперт

Воздержание в интимной жизни может привести к появлению проблем со здоровьем, как у женщин, так и мужчин. Так ли это на самом деле и чем опасно отсутствие половой жизни? "Рамблер" спросил врача-психиатра, сексолога Марса Сары.

Чем опасно воздержание от интима
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, на западного человека воздержание оказывает пагубное влияние.

Видео дня
В отличие от даосского подхода, практикуемого китайцами, в котором важное значение уделяется воздержанию, для западного человека, не практикующего йогу, цигун, энергетические практики ежедневно, воздержание может быть более пагубно, чем полезно. У даосов более «живое», энергичное тело, в котором энергия течёт без завихрений и блоков, таким образом, не застаиваясь и не создавая условия для воспалительных процессов.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

У мужчины воздержание может увеличить риски возникновения различных заболеваний органов малого таза (простатита и других), а также привести к проблемам физиологического кровенаполнения органов малого таза, что в свою очередь создает условия для застоев и воспалений.

Воздержание от интимной жизни служит причиной накапливания секрета в простате, который, как правило, выделяется вместе с эякулятом. Застаивающаяся в простате жидкость благоприятна для различных болезнетворных микроорганизмов. В дополнение к этому, в предстательную железу может попасть застоявшаяся сперма, что негативно сказывается на местном иммунитете и ведет к образованию патологических процессов. В результате чего проявляются симптомы воспаления простаты: трудности мочеиспускания, дискомфортные ощущения в уретре, промежности и другие неприятные проявления.

Нередко длительное воздержание является причиной нарушения эректильной функции. Например, 3-4 месяца воздержания способны снизить потенцию, либо повлиять на процесс эякуляции, а также негативно сказаться на функционировании желез внутренней секреции. Поэтому после длительного воздержания мужчинам рекомендуется сосредоточиться на восстановлении ритма сексуальной жизни. Добавлю, что не только воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье, отсутствие эрекции приводит к дефициту питательных веществ в тканях полового члена и даже сужению кровеносных сосудов. Эти проблемы могут при отсутствии должного внимания стать причиной слабой потенции.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

Как отметил врач, воздержание также сказывается на женском здоровье.

Среди потенциальных проблем – слабость мышц тазового дна, приводящая к нарушению положения, смещению или выпадению органов малого таза, что может произойти при отсутствии оргазма, благодаря которому происходит сокращение мышц влагалища и сохраняется их тонус. Эту ситуацию усугубляет воздержание, происходящее после родов. Кроме того, отсутствие интима может изменить гормональный фон и, как следствие, увеличить риски возникновения проблем с менструальным циклом, а также таких заболеваний как миома матки и мастопатия.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий

Отсутствие интима может сказаться и на психологическом состоянии человека: на его самооценке, уверенности в себе, желании. У некоторых пациентов также появляется страх сексуальных контактов. В таком случае обязательна помощь сексолога.

Как правило, люди, воздерживающиеся от интима, хуже проживают стрессовые ситуации. Существуют исследования, согласно которым нерегулярная половая жизнь негативно сказывается на памяти. В частности, во время полового контакта активизируется гиппокамп - отдел головного мозга, вязанный с памятью и эмоциям. Добавлю, что интим позитивно сказывается на когнитивной функции, активизируя процесс роста и развития нервных клеток.

При отсутствии регулярного партнера, поможет йога, телесные энергетические практики, упражнение Кегеля, специальные тренажеры.
Марс Сары
Марс СарыВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, заведующий кафедрой «Сексология» Академии социальных технологий
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители