Чем опасно воздержание от интима

Воздержание в интимной жизни может привести к появлению проблем со здоровьем, как у женщин, так и мужчин. Так ли это на самом деле и чем опасно отсутствие половой жизни? "Рамблер" спросил врача-психиатра, сексолога Марса Сары.
По словам специалиста, на западного человека воздержание оказывает пагубное влияние.
У мужчины воздержание может увеличить риски возникновения различных заболеваний органов малого таза (простатита и других), а также привести к проблемам физиологического кровенаполнения органов малого таза, что в свою очередь создает условия для застоев и воспалений.
Как отметил врач, воздержание также сказывается на женском здоровье.
Отсутствие интима может сказаться и на психологическом состоянии человека: на его самооценке, уверенности в себе, желании. У некоторых пациентов также появляется страх сексуальных контактов. В таком случае обязательна помощь сексолога.