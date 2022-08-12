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4 часа назад

Соус песто назвали самой полезной заправкой для сердца

runews24.ru

Самым полезным соусом для сердца признали песто. Это заправка на основе оливкового масла, пармезана, базилика, кедровых орехов и чеснока.

Соус песто назвали самой полезной заправкой для сердца
Фото: runews24.rurunews24.ru

Итальянский соус подходит ко множеству горячих блюд и закусок, а главное, не вредит здоровью. В частности, он низкокалорийный, включает в себя только мононенасыщенные жирные кислоты, содержит низкое количество холестерина, что полезно для сосудов, а также богат витамином Е, который помогает сохранить молодость кожи, сообщает словацкое издание Pravda.

Правда, специалисты отмечают, что злоупотреблять соусом все же не стоит, чтобы не вызвать аллергию.

Здоровье,
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