Соус песто назвали самой полезной заправкой для сердца

Итальянский соус подходит ко множеству горячих блюд и закусок, а главное, не вредит здоровью. В частности, он низкокалорийный, включает в себя только мононенасыщенные жирные кислоты, содержит низкое количество холестерина, что полезно для сосудов, а также богат витамином Е, который помогает сохранить молодость кожи, сообщает словацкое издание Pravda.