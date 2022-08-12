Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Дождевая вода оказалась непригодной для питья

Lenta.ru

Ученые из Стокгольмского университета обнаружили, что вся земная дождевая вода оказалась загрязненной и непригодной для питья. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

Дождевая вода оказалась непригодной для питья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе работы были проанализированы образцы воды с 2010 года от Антарктиды до Тибета. Выяснилось, что уровень PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) повышен абсолютно во всех пробах, а в тибетских и полярных количество вредных соединений превышало допустимую норму в 14 раз.

Согласно полученным данным, уровень PFAS в окружающей среде остался неизменным за последние 20 лет. Воздействие этих токсинов может приводить к проблемам со здоровьем, включая нарушения в репродуктивной системе, задержки в развитии у детей, а также повышение риска возникновения онкологических заболеваний, ожирения и повышенного уровня холестерина.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители