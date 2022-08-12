Дождевая вода оказалась непригодной для питья

Ученые из Стокгольмского университета обнаружили, что вся земная дождевая вода оказалась загрязненной и непригодной для питья. Выводы исследования описаны в журнале ACS Publications.

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В ходе работы были проанализированы образцы воды с 2010 года от Антарктиды до Тибета. Выяснилось, что уровень PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) повышен абсолютно во всех пробах, а в тибетских и полярных количество вредных соединений превышало допустимую норму в 14 раз.