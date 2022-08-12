Названы продукты, которых стоит избегать во время беременности

Употребление определенных продуктов может напрямую повлиять на здоровье ребенка и мамы во время беременности.

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Морепродукты являются хорошим источником белка, а также содержат жирные кислоты омега-3, которые полезны для развития мозга и глаз ребенка в утробе матери. Однако некоторые виды рыб и моллюсков содержат опасное количество ртути, которая может нанести вред здоровью малыша. Например, красный тунец, морской лещ и рыба-меч.

Специалисты рекомендуют избегать переработанной мясной продукции, такой как колбасы или сосиски. В них может содержаться сырое или недоваренное мясо, что вызовет расстройство желудка у будущей мамы.

Также стоит избегать употребления любых продуктов, содержащих непастеризованное молоко, на протяжении всей беременности. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением.