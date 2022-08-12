Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Эксперты назвали продукты, которых стоит избегать во время беременности

Родной город

Употребление определенных продуктов может напрямую повлиять на здоровье ребенка и мамы во время беременности.

Названы продукты, которых стоит избегать во время беременности
Фото: Родной городРодной город

Морепродукты являются хорошим источником белка, а также содержат жирные кислоты омега-3, которые полезны для развития мозга и глаз ребенка в утробе матери. Однако некоторые виды рыб и моллюсков содержат опасное количество ртути, которая может нанести вред здоровью малыша. Например, красный тунец, морской лещ и рыба-меч.

Специалисты рекомендуют избегать переработанной мясной продукции, такой как колбасы или сосиски. В них может содержаться сырое или недоваренное мясо, что вызовет расстройство желудка у будущей мамы.

Также стоит избегать употребления любых продуктов, содержащих непастеризованное молоко, на протяжении всей беременности. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением.

Стоит отказаться от кофеина и травяного чая, так как они оказывают отрицательное влияние на развитие плода, сообщают эксперты портала Kadinvekadin.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители