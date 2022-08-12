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3 часа назад

Ученые поняли причину выгорания: работа в офисе загрязняет мозг токсичными веществами

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После того, как мозг долгое время трудился, он с трудом переключается на самые простые действия. В главном органе человеческого организма накапливается глутамат. Поэтому человек лишается желания что-либо делать — так проявляется когнитивная усталость, сообщили французские нейробиологи.

Ученые: Работа в офисе загрязняет мозг токсичными веществами
Фото: +1+1

Доктор Матиас Пессильоне, автор научной работы, пояснил: ранее считалось, что усталость — это своего рода иллюзия, созданная мозгом, чтобы заставить человека прекратить работать и переключиться на более приятную деятельность. Но результаты исследования показали, что умственный труд приводит к функциональным изменениям — накоплению вредных веществ. Поэтому усталость действительно может быть сигналом, который заставляет прекратить работу, чтобы сохранить целостность функционирования мозга.

Как сообщает Current Biology, чтобы выяснить, как проявляется умственная усталость, ученые использовали магнитно-резонансную спектроскопию (MRS) для мониторинга химического состава мозга в течение рабочего дня у двух групп участников исследования. Одна группа выполняла простые задания на запоминание, а вторая — сложные. Обе работали в течение шести с половиной часов.

Затем ученые изучили уровень глутамата в частях префронтальной коры головного мозга и обнаружили, что он был выше в группе с более сложной умственной задачей. Эксперты говорят: это подтверждает их гипотезу о том, что накопление глутамата заставляет мозг переключаться на действия с меньшими усилиями.

Исследователи надеются, что их открытие поможет избежать эмоционального выгорания у офисных работников. В будущих научных изысканиях они надеются лучше понять, почему префронтальная кора так восприимчива к накоплению глутамата и усталости после нервной активности.

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