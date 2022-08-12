Врач предупредил об опасности укусов домашних животных

— А чтобы защитить себя и пушистого любимца от опасных заболеваний, относитесь к питомцу ответственно: регулярно привозите его на осмотр в ветеринарную клинику, делайте профилактические прививки, обрабатывайте средствами от блох и клещей, давайте препараты против паразитов, — добавил он в комментарии Общественной Службе Новостей.