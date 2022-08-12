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47 минут назад

Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья

RT на русском

Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал, какие наушники представляют опасность для здоровья.

Врач назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья
Фото: RT на русскомRT на русском

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист заявил, что самые вредные наушники — внутриканальные.

«Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва», — сказал Маневич.

В связи с этим он посоветовал использовать полноразмерные наушники.

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