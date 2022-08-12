Врач назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья

Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал, какие наушники представляют опасность для здоровья.
В разговоре с «Газетой.Ru» специалист заявил, что самые вредные наушники — внутриканальные.
«Они могут нанести вред слуху человека, так как направляют звук прямо на барабанную перепонку. Направленный звук приводит к избыточному звуковому давлению, которое может вызвать повреждение слухового нерва», — сказал Маневич.
В связи с этим он посоветовал использовать полноразмерные наушники.