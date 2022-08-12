Стало известно об опасности зубочисток

Стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук заявил, что регулярное использование зубочисток может навредить здоровью. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Газетой.Ru".

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По словам медика, зубочистка может легко травмировать десну, а это, в свою очередь, может привести к развитию воспаления, появлению отека и другим неприятным последствиям.

Также Жук отметил, что мелкие частицы деревянной зубочистки, распадаясь на волокна, могут застревать между зубами и даже проникать под десну. Это провоцирует микробное воспаление и другие проблемы.

А регулярное использование зубочисток грозит атрофией десневого сосочка – участка десны, который располагается между двумя соседними зубами:

"На его месте возникает дыра, что создает привлекательные условия для микробов – они начинают скапливаться на этом участке в большем количестве, чем ранее, что провоцирует разрушение зубов".