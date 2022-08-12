Какие профессии требуют особенного внимания к здоровью почек

По словам доктора, особенно за за состоянием почек и наличием в них камней нужно следить тем, кому приходится подолгу находиться вдали от пунктов медицинской помощи. Если случится почечная колика в ситуации, когда нет возможности экстренно обратиться к врачу, это может стать угрозой для здоровья и жизни.