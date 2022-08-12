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3 часа назад

Какие профессии требуют особенного внимания к здоровью почек

Ferra.ru

Врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук Игорь Серегин рассказал, людям каких профессий следует регулярно обследовать почки.

Какие профессии требуют особенного внимания к здоровью почек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора, особенно за за состоянием почек и наличием в них камней нужно следить тем, кому приходится подолгу находиться вдали от пунктов медицинской помощи. Если случится почечная колика в ситуации, когда нет возможности экстренно обратиться к врачу, это может стать угрозой для здоровья и жизни.

«Особенно внимательными в этом плане нужно быть людям, которые работают в авиационной, железнодорожной, морской отрасли. Иначе есть риск, что камень начнет отходить, а сделать ничего будет нельзя. Таким людям необходимо регулярно обследоваться, лечиться и профилактически удалять камни», — отметил Серегин.

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