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1 час назад

Врач рассказала, чем опасны каши быстрого приготовления

Москва24иещё 1

Каши быстрого приготовления вредят поджелудочной железе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Врач рассказала, чем опасны каши быстрого приготовления
Фото: m24.rum24.ru

Крупы, которые нужно долго варить, содержат большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы центральной нервной системы и фактически для любого органа и ткани,

– рассказала она.

А еще в крупах есть микроэлементы, которые являются важным элементом для роста и развития зернышка. За счет целостности зерен мы будем получать разные виды клетчатки.

– Наталья Лазуренко, врач-диетолог, эндокринолог.

Для каш быстрого приготовления зерна обрабатываются и перемалываются, из-за чего они теряют свои полезные свойства.

Мы получаем только быстрые углеводы, которые моментально повышают уровень глюкозы и дарят нам мимолетное бодрящее чувство сразу после приема пищи,

– отметила Лазуренко.

Но за счет того, что это происходит быстро, инсулин вырабатывается в большей степени. Организм оперативно снижает этот избыточно поднявшийся уровень глюкозы, и человек начинает быстро хотеть есть снова.

– Наталья Лазуренко, врач-диетолог, эндокринолог.

По словам эксперта, такой быстрый подъем уровня глюкозы вредит поджелудочной железе и может стать причиной развития диабета.

Пользу несут только те крупы, которые варятся долго. Они дают каскад полезных элементов, сытость наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина, энергетический материал растаскивается по клеточкам. Организм становится сытым на долгое время,

– заключила врач.

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