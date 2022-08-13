Чем на самом деле опасны семечки

Россияне охотно используют семечки подсолнуха в качестве перекуса, но злоупотребление этим продуктом может привести к нежелательным последствиям, предупредила в интервью радио Спутник врач-диетолог Татьяна Залетова.

Фото: Первоисточник Первоисточник

Семечки подсолнуха не считаются полноценной едой, но по калорийности они могут соперничать с основными блюдами ежедневного рациона, отметила в интервью радио Спутник врач-диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, люди иногда забывают об этой особенности семечек и едят их без меры, что приводит к набору лишних килограммов.

Основной вред семечек подсолнуха – это их высокая калорийность. Семечки даже за еду не считаются, но при этом в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий. Иногда люди не учитывают высокую калорийность семечек и не понимают, почему их употребление приводит к набору веса, – сказала Татьяна Залетова.

Употребление в большом количестве жареных семечек опасно тем, что может спровоцировать возникновение онкологического заболевания, продолжила диетолог.

Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте. То есть в семечках могут появиться те вещества, которые вызывают развитие онкологических заболеваний, – уточнила Татьяна Залетова.

По ее словам, за один раз можно съедать не более 30 граммов семечек.