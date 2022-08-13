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33 минуты назад

Гинзбург перечислил полезные для гипертоников продукты

Мослента

Полезные для гипертоников продукты перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Страдающим от перепадов артериального давления и гипертонии людям стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием магния и калия и исключить излишне соленую пищу, подчеркнул он.

Гинзбург перечислил полезные для гипертоников продукты
Фото: МослентаМослента

«Вся листовая зелень богата витамином К, имеет мягкое мочегонное действие, что снижает нагрузку на сосуды. Китайская капуста, шпинат — все это обязательно нужно есть гипертоникам», — заявил специалист.

Для снижения давления Гинзбург порекомендовал пить травяные чаи. По мнению диетолога, в борьбе с гипертонией также помогает употребление свежих овощей, ягод, фруктов и сухофруктов.

«Это не значит, что вы пошли, съели все это, и давление упало. Нет. Но если употреблять эти продукты в пищу регулярно, исключая излишки натрия, то гипертонией будет легче управлять и справляться с приступами», — объяснил врач.

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