Гинзбург перечислил полезные для гипертоников продукты

Полезные для гипертоников продукты перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Страдающим от перепадов артериального давления и гипертонии людям стоит включить в рацион продукты с высоким содержанием магния и калия и исключить излишне соленую пищу, подчеркнул он.
«Вся листовая зелень богата витамином К, имеет мягкое мочегонное действие, что снижает нагрузку на сосуды. Китайская капуста, шпинат — все это обязательно нужно есть гипертоникам», — заявил специалист.
Для снижения давления Гинзбург порекомендовал пить травяные чаи. По мнению диетолога, в борьбе с гипертонией также помогает употребление свежих овощей, ягод, фруктов и сухофруктов.
«Это не значит, что вы пошли, съели все это, и давление упало. Нет. Но если употреблять эти продукты в пищу регулярно, исключая излишки натрия, то гипертонией будет легче управлять и справляться с приступами», — объяснил врач.