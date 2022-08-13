Названы продукты для защиты почек от хронических болезней

«Благодаря питанию с упором на необработанные цельные растительные продукты и низким содержанием продуктов животного происхождения производится меньше кислоты, что может обеспечить более здоровую среду для почек, особенно у тех, кто склонен к почечным камням и подагре, двум факторам риска ХБП», - прокомментировала диетолог.