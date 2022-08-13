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2 часа назад

Диетолог перечислила продукты для защиты почек от хронических болезней

Волгоградская правда

При хроническом заболевании почек происходит повреждение органа, ведущее к повышению давления и риску возникновения ряда проблем.

Названы продукты для защиты почек от хронических болезней
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Почки выполняют тяжелую работу по поддержанию баланса воды, солей и минералов, а также по выводу вредных токсинов из организма. Врач-диетолог Гейл Торрес в интервью журналу ETNT рассказала о продуктах, способных поддержать здоровье и хорошее состояние почек.

Доктор Торрес уточнила, что важно придерживаться рациона с низким содержанием соли. Акцент необходимо сделать на фрукты, овощи, бобовые, семена и орехи, а также на молочные продукты.

Полезными также будут нежирные мясо и рыба с содержанием омега-3 жирных кислот

«Благодаря питанию с упором на необработанные цельные растительные продукты и низким содержанием продуктов животного происхождения производится меньше кислоты, что может обеспечить более здоровую среду для почек, особенно у тех, кто склонен к почечным камням и подагре, двум факторам риска ХБП», - прокомментировала диетолог.

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