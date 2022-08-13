Врач раскрыла причину прибавки веса у женщин после 45 лет

— Это связано с несколькими факторами, такими как снижение активности, а также изменение обмена веществ и распределения жира. Женщины обычно накапливают жир вокруг талии, что приводит к изменению силуэта. Некоторые теряют активность из-за возрастных заболеваний, например, проблем с суставами, — сказала она.