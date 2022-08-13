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1 час назад

Врач рассказал, как нельзя охлаждаться в жару

Москва24

Нельзя допускать резких перепадов температуры, пытаясь охладиться в жару, заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. Об этом пишет "Газета.ру".

Врач рассказал, как нельзя охлаждаться в жару
Фото: m24.rum24.ru

"Опасно включать кондиционер на низкие температуры, особенно после пребывания на жаре, допускать сквозняки, резко погружаться в холодную воду или принимать очень холодный душ, пить ледяные напитки на жаре", – предупредил он.

Врач рекомендовал больше гулять в тени, а также не допускать переедания и употребления спиртных напитков. По его словам, улучшить самочувствие в жару можно, если соблюдать следующие правила:

  • избегать физической активности в слишком жаркие часы;
  • носить летний головной убор и свободную светлую одежду из натуральных тканей;
  • носить с собой воду и пить регулярно небольшими порциями;
  • при наличии хронических заболеваний – принимать лекарства, назначенные врачом, следить за параметрами давления;
  • в помещении – открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для постоянной циркуляции воздуха;
  • чаще принимать прохладный душ.
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