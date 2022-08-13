В TikTok распространяется новый медицинский миф о тампонах

Вирусный TikTok-ролик распространяет дезинформацию о том, что компонент, который иногда встречается в тампонах — диоксид титана — может вызывать рак.

Издание Healthline пишет, что нет никаких доказательств того, что диоксид титана, встречающийся в природе в виде минералов и использующийся во многих косметических продуктах, вызывает рак у людей. Некоторые данные свидетельствуют о том, что диоксид титана потенциально может быть канцерогенным при вдыхании, однако это наблюдалось только у мышей, а не у людей.