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57 минут назад

В TikTok начал распространяться новый медицинский миф о тампонах

Ferra.ru

Вирусный TikTok-ролик распространяет дезинформацию о том, что компонент, который иногда встречается в тампонах — диоксид титана — может вызывать рак.

В TikTok распространяется новый медицинский миф о тампонах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание Healthline пишет, что нет никаких доказательств того, что диоксид титана, встречающийся в природе в виде минералов и использующийся во многих косметических продуктах, вызывает рак у людей. Некоторые данные свидетельствуют о том, что диоксид титана потенциально может быть канцерогенным при вдыхании, однако это наблюдалось только у мышей, а не у людей.

«Это заблуждение — хороший пример лженауки, когда что-то кажется правдоподобным из-за доли истины, но неверно истолковывает фактические научные данные», — отметил эксперт-токсиколог.

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