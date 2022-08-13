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47 минут назад

5 напитков, которые усиливают воспаление в организме

Ferra.ru

По данным экспертов, определённые продукты, такие как мясные консервы, жареная пища, сладкие лакомства и другие, могут усугублять хроническое воспаление. Навредить могут и напитки. Издание Eat this, not that перечислило, какие.

5 напитков, которые усиливают воспаление в организме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сладкий латте

Хотя исследования показывают, что кофе сам по себе может благотворно влиять на воспаление, добавки в виде сиропов и взбитых сливок способны свести всю пользу на нет.

Овсяное молоко с сахаром

Альтернативные молоку напитку часто преподносятся как полезные, хотя на самом деле могут содержать много сахара, который усугубляет воспаление.

Сладкий чай

Многие подслащённые напитки практически не имеют питательной ценности, а это означает, что они дают вам только сахар и калории.

Магазинные смузи

Вы не знаете, что в них содержится. Скорее всего, там много сахара. Лучше готовить смузи самостоятельно дома.

Газировка

Проблема тоже в сахаре.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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