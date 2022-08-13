5 напитков, которые усиливают воспаление в организме

По данным экспертов, определённые продукты, такие как мясные консервы, жареная пища, сладкие лакомства и другие, могут усугублять хроническое воспаление. Навредить могут и напитки. Издание Eat this, not that перечислило, какие.
Хотя исследования показывают, что кофе сам по себе может благотворно влиять на воспаление, добавки в виде сиропов и взбитых сливок способны свести всю пользу на нет.
Альтернативные молоку напитку часто преподносятся как полезные, хотя на самом деле могут содержать много сахара, который усугубляет воспаление.
Многие подслащённые напитки практически не имеют питательной ценности, а это означает, что они дают вам только сахар и калории.
Вы не знаете, что в них содержится. Скорее всего, там много сахара. Лучше готовить смузи самостоятельно дома.
Проблема тоже в сахаре.
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