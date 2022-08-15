Диетолог назвала суточную норму потребления меда

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму потребления меда. Его слова приводит ТАСС.

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Специалист отметил, что молодые люди могут употреблять не более двух-трех чайных ложек меда ежедневно, а людям, страдающим от определенных заболевания, можно съедать не более одной ложки в день. По его словам, тем, у кого имеются ожирение, диабет, атеросклероз или гипертония, данный продует есть с осторожностью.

Диетолог также предупредил, что человек может столкнуться с аллергией на мед в любом возрасте. Он добавил, что продукт содержит кислоты, продукты, которые раздражают желудок, в связи с чем чрезмерное употребление меда может спровоцировать развитие гастрита и даже язвы.